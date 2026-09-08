Lionel Messi, Mbappé y Rodri, en la lista para el Balón de Oro

París, 8 sep (EFE).- El argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el español Rodri (Manchester City/Barcelona), tres de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.