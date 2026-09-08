Lionel Messi, Mbappé y Rodri, en la lista para el Balón de Oro

Rodri, de 30 años, lideró a la selección de España en su segunda consagración mundial. El nuevo medio del Barcelona ya ganó el Balón de Oro en 2024.
Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo.
El argentino lideró a su selección hasta la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 anotaciones y cuatro asistencias en el torneo.
Mbappé, de 27 años, espera ganar el próximo 26 de octubre el galardón que tanto ansía. El delantero francés se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el mejor artillero de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles).
En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.