Luis Enrique: "Tenemos que salir de nuestra zona de confort"

"El pasado es el pasado, hay que renovar el carné de conducir cada año. Todo el mundo está motivado por jugar contra nosotros. Hay que aceptarlo y salir de nuestra zona de confort. Estoy preparado para demostrar que hay que reinventarse cada día", señaló el asturiano, en rueda de prensa previa al debut en la Champions del campeón europeo en el Parque de los Príncipes de París.

Luis Enrique reconoció que, mirando solo los resultados de la Ligue 1 (dos empates y una derrota), el balance es "catastrófico", pero matizó que él busca también "dar valor" a lo que sucede realmente en el terreno de juego.

"Hay cosas que mejorar, pero merecemos más puntos" en la Liga francesa, puntualizó.

Sobre el debut ante el Bratislava, el antiguo entrenador del Barcelona y de la selección española reconoció que se trata de "un partido aparentemente fácil", pero pidió no confiarse.

"Es la competición más difícil. ¿Cuántos equipos pueden ganar? Seis, ocho, cinco. La diferencia es muy pequeña. Buscamos tener un muy buen arranque. Vamos a jugar un partido aparentemente fácil, pero no hay partidos fáciles. Hay que mantener la concentración", concluyó.