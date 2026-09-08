Trent centrocampista y Brahim titular; Thuram acompaña a Lautaro en el Inter

Sin Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ni Arda Güler por sanción, y con Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch recién salidos de lesión, Mourinho coloca al lateral derecho Trent en el centro del campo junto a Fede Valverde.

Además, Brahim entra por Arda Güler y el fichaje más caro de la historia del club, Yan Diomande, seguirá sin ser titular.

Finalmente, Andriy Lunin se ha recuperado de la gripe que le impidió entrenarse el lunes y que le hizo estar fuera de la convocatoria inicial y se sentará en el banquillo, ocupando el lugar de Javi Navarro.

El técnico del Inter, Cristian Chivu, opta en ataque por Marcus Thuram como acompañante de Lautaro Martínez en detrimento de Sebastiano Esposito.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

El Inter de Milán sale de inicio con Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Curtis Jones, Dimarco; Lautaro Martinez y Thuram.