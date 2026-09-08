Fútbol Internacional
08 de septiembre de 2026 a la - 15:00

Trent centrocampista y Brahim titular

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Madrid, 8 sep (EFE).- El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, opta por Trent Alexander-Arnold como centrocampista ante la nómina de ausencias y coloca en el costado derecho a Brahim Díaz de cara al partido de Liga de Campeones contra el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

Por EFE

Sin Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ni Arda Güler por sanción, y con Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch recién salidos de lesión, Mourinho coloca al lateral derecho Trent en el centro del campo junto a Fede Valverde.

Además, Brahim entra por Arda Güler y el fichaje más caro de la historia del club, Yan Diomande, seguirá sin ser titular.

Finalmente, Andriy Lunin se ha recuperado de la gripe que le impidió entrenar el lunes y que le hizo estar fuera de la convocatoria inicial y se sentará en el banquillo, ocupando el lugar de Javi Navarro.

El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham. Vinícius; y Mbappé.