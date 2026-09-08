Trent centrocampista y Brahim titular

Sin Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ni Arda Güler por sanción, y con Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch recién salidos de lesión, Mourinho coloca al lateral derecho Trent en el centro del campo junto a Fede Valverde.
Además, Brahim entra por Arda Güler y el fichaje más caro de la historia del club, Yan Diomande, seguirá sin ser titular.
Finalmente, Andriy Lunin se ha recuperado de la gripe que le impidió entrenar el lunes y que le hizo estar fuera de la convocatoria inicial y se sentará en el banquillo, ocupando el lugar de Javi Navarro.
El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham. Vinícius; y Mbappé.