Unai Simón, "orgulloso" de su nominación: "pensaba que nunca más iba a estar ahí"

"Estoy muy contento de estar nominado un año más. Hace dos años también lo conseguimos, al final con un segundo puesto, y evidentemente estoy muy orgulloso de estar ahí", señaló en declaraciones difundidas por los canales oficiales del Athletic el campeón del mundo con España y Guante de Oro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Simón considera que su nominación es también un "reconocimiento al trabajo de que hemos hecho aquí en el Athletic y en Lezama".

"Es muy importante volver a estar nominado y ojalá este año pueda encabezar la lista. Pero sobre todo es un orgullo poder estar en esa lista con grandes porteros como los que hay", recalcó el alavés.

Junto a Simón aparecen en la relación de nominados sus compañeros en la selección española David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa/Chelsea), el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el caboverdiano Vozinha (Chaves/Colo-Colo chileno).

Es la segunda ocasión en la que el portero del Athletic opta al premio de mejor portero del año tras la edición de 2024. En aquella ocasión Simón, campeón de Copa con el Athletic y de la Eurocopa con España, fue segundo por detrás de Emiliano 'Dibu' Martínez, campeón del mundo con Argentina.