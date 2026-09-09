3-1. Un hacktrick de Demirovic le da la victoria al Stuttgart

El primer tiempo tuvo una fase vertiginosa, con tres goles en escasos doce minutos en un intercambio de golpes en el que, gracias a Demirovic, el Stuttgart llevó la mejor parte.

Demirovic abrió el marcador en el minuto 20, con un remate dentro del área pequeña a buen centro desde la izquierda de Angelo Stiller. Era la primera buena ocasión del Stuttgart que hasta ese momento había sufrido muchos para llegar al remate ante un rival bien parado atrás.

No obstante, la esperanza de que con el primer gol quedaba despejado al camino pareció ahogarse cuando, apenas dos minutos después. Zlatko Tripic empató con un remate de pierna zurda a pase Björdal.

El empate, sin embargo, no duró mucho. Otra vez Demirovic, en el 26, puso en ventaja al Stuttgart a pase filtrado de Deniz Undav.

A partir de ese momento, el Stuttgart pareció ganar confianza y el 32 Undav y Demirovic volvieron a asociarse para que este definiera con un remate desde el punto de penalti.

En la segunda parte el Viking luchó por descontar pero el Stuttgart estuvo más cerca del cuarto que los noruegos del segundo.

Undav tuvo varias buenas ocasiones, la mejor de ellas ya en el descuento con un disparo desde corta distancia que se estrelló contra el poste.

Es la primera vez en la historia que el Stuttgart logra empezar con una victoria su andadura en la Liga de Campeones.

3 - Stuttgart: Bredlow; Jelttsch (Hendriks, 71), Chabot, MittelstädtV

1 - Viking Stavenger: Östbo; Heggheim (H.Haugen, 84 , Stensness, Daland (Dalchener, 62) , K, Haugen (Auklend, 71) ; Moi (Kvia-Egeskod, 71) ; H. Björdal, Asklidsen, Bell (Betheim, 62); Christiansen, Trpici.

Goles: 1-0, min 20, Demirovic. 1-1. ,min 22, Tripic, 2-1. min 26, Demirovic, 3-1, min 32, Demirovic

Árbitro: Nenad Minakovic (Serbia). Amonestó a Asklidsen, Christiansen, Bell .4

Incidencias: partido de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en la MHP Arena de Stuttgart.