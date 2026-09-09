6-3. Xabi Alonso rescata la Copa de la Liga en ocho minutos

Mientras la Champions League ocupaba todas las portadas, el partido más divertido se jugaba en Stamford Bridge, con el Chelsea de Xabi Alonso demostrando que la defensa no es su fuerte. Los 'Blues', que venían de perder el fin de semana contra el Arsenal en la primera derrota de la era del técnico español, se dieron de bruces con un 0-2 en contra frente al Leeeds United de Daniel Farke.

Un gol de cabeza de Tarik Muharemovic y otro de Brenden Aaronson tras un bonito taconazo de Lukas Nmecha pusieron en jaque a los londinenses, que del minuto 52 al 60 vivieron una epifanía. En esos ocho minutos llegó un doblete de Cole Palmer, uno de ellos de penalti otro con un remate que retrató al portero del Leeds, y un tercero de Pedro Neto, en el que tampoco hizo mucho esfuerzo Michael Zetterer.

Con la remontada lograda, el Chelsea no frenó y cinco minutos después Danny Welbeck hizo su segundo gol con esta camiseta tras un gran movimiento dentro del área.

Con 4-2 esto parecía sentenciado, pero si por algo se caracteriza este Chelsea es por encajar goles. El 4-3, obra de Dominic Calvert-Lewin, es el décimo gol que recibe este equipo en cinco partidos. A dos por encuentro.

Para fortuna de Xabi Alonso, a diez minutos del final y para acabar con la incertidumbre, Valentín Barco se estrenó como goleador al aprovechar un balón rechazado desde segunda línea y puso la asistencia del 6-3, con fortuna, al desviar de cabeza Welbeck un disparo suyo desde la frontal.

De este modo, el Chelsea se une al Newcastle United, Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth y Bradford City como los equipos ya clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga. La semana que viene se completarán los partidos de dieciseisavos con los equipos que esta semana están jugando en Champions League.