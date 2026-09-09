Ancelotti dice que Endrick es muy importante en el nuevo ciclo de la selección brasileña

"Creo que Endrick será un jugador importante para el futuro de la selección", afirmó el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió tras divulgar la lista de 26 convocados para los amistosos que Brasil disputará en septiembre y octubre con Australia e India.

El seleccionador afirmó que Brasil tiene carencias en el centro de la cancha, ya que ningún jugador destacó en la posición en los últimos meses, pero que está muy bien servido en el ataque y en la posición de centro delantero, en la que destacó al jugador del Real Madrid.

"En el último año probamos muchos delanteros centro, pero creo que ahora la situación está muy clara para todos. Tenemos un par de jóvenes muy fuertes y tenemos que seguir su evolución", afirmó.

Ancelotti mencionó expresamente a Endrick, pero ya había dado a entender que el jugador del Real Madrid disputa el puesto con otra revelación, el atacante Rayan, del Bournemouth inglés.

Ambos disputaron el Mundial y fueron incluidos en la lista de convocados para los primeros amistosos de Brasil tras su prematura eliminación del Mundial 2026 de manos de Noruega en octavos de final.

"Además de Endrick tenemos otros jóvenes que están actuando bien, así como otros que no están en la lista. Estamos muy bien cubiertos en cuanto a atacantes", afirmó el técnico.

Pese a que en su lista de convocados para los amistosos con Australia e India impulsó una amplia renovación del equipo, con ocho novatos que nunca habían sido convocados para la selección absoluta, Ancelotti llamó a los atacantes con los que ya venía trabajando y prácticamente no incluyó ninguna cara nueva.

Además de Endrick y de Rayan, los delanteros convocados fueron Raphinha, Vinícius Junior; Estêvão, que se perdió el Mundial por lesión, y João Pedro, del Chelsea; y Pedro y Samuel Lino, ambos del Flamengo.

Estos tres últimos no fueron convocados para el Mundial, pero estuvieron en la lista de preconvocados y disputaron algunos de los amistosos antes de la competición.

Endrick, en su primer Mundial a los 19 años, participó de cuatro partidos, en ninguno como titular, y se despidió de la competición sin ningún gol ni ninguna asistencia tras sumar 110 minutos en la cancha.