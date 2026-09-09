Ancelotti dice que España destaca por tener una generación muy fuerte de centrocampistas

"Todo el mundo habla del modelo de juego de España y España puede proponer ese modelo por tener muchos centrocampistas de calidad", aseguró el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió tras divulgar la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará en septiembre y octubre con Australia e India.

El seleccionador afirmó que, a diferencia de Brasil, que actualmente tienen carencias en esta posición, "España tiene la suerte de contar con una generación de centrocampistas muy fuertes".

El entrenador aclaró que el modelo de juego de una selección depende de las características de los jugadores que tenga el equipo, por lo que Brasil, carente de centrocampistas, no puede proponer un modelo de toque y dominio de la cancha.

"Cuando tienes muy buenos atacantes y muy buenos defensas, el juego de dominio en el centro de la cancha es complicado", afirmó al referirse a las dificultades que tuvo Brasil en el Mundial de 2026, en el que fue eliminado en octavos de final por Noruega.

Afirmó que Brasil tiene en este momento unas posiciones muy bien cubiertas, como la defensa y el ataque, por lo que su misión en los próximos cuatro años, antes del Mundial 2030, es probar centrocampistas.

"Para el futuro no tendremos problemas en la defensa o en el ataque, pero tenemos que probar centrocampistas, porque en este momento tenemos carencias en este sector. Y eso va a determinar también la forma de juego de la selección en el futuro. Porque el modelo depende de las características de los jugadores", dijo.

Para los primeros amistosos de Brasil tras la eliminación del Mundial, Ancelotti convocó a 16 jugadores que no disputaron el Mundial, incluyendo ocho que nunca vistieron la camisa de la selección brasileña.

Entre los centrocampistas que el entrenador quiere probar para el nuevo ciclo figuran promesas como Breno Bidon, del Corinthians, y Gabriel Bontempo, del Santos.