Brasil acogerá la 'Finalissima', en la que se enfrentará a España, Portugal y Argentina

Los participantes son los finalistas de la Eurocopa de fútbol sala de la UEFA y de la Copa América de la CONMEBOL 2026, que se disputaron en febrero de este mismo año.
España venció a Portugal por 5-3 en Liubliana (Eslovenia) para recuperar el campeonato, mientras que Brasil hizo lo propio y derrotó a Argentina 2-1 en Paraguay, lo que le acreditó como el campeón sudamericano.
Las semifinales se disputarán en el Arena Niterói de Río de Janeiro el viernes 6 de noviembre. Primero se enfrentarán España y Portugal y después Brasil y Argentina, una repetición de las finales continentales, para garantizar una final entre Europa y Sudamérica.
El partido por el tercer puesto y la final tendrán lugar el domingo 8 de noviembre.