Fútbol Internacional
09 de septiembre de 2026 a la - 12:15

Brasil acogerá la 'Finalissima', en la que se enfrentará a España, Portugal y Argentina

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Madrid, 9 sep (EFE).- Brasil será la anfitriona que acogerá la 'Finalissima' 2026 de fútbol sala de la UEFA junto con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) que se disputará los días 6 y 8 de noviembre en Río de Janeiro y en la que participarán la selección brasileña, Argentina, Portugal y España.

Por EFE

Los participantes son los finalistas de la Eurocopa de fútbol sala de la UEFA y de la Copa América de la CONMEBOL 2026, que se disputaron en febrero de este mismo año.

España venció a Portugal por 5-3 en Liubliana (Eslovenia) para recuperar el campeonato, mientras que Brasil hizo lo propio y derrotó a Argentina 2-1 en Paraguay, lo que le acreditó como el campeón sudamericano.

Las semifinales se disputarán en el Arena Niterói de Río de Janeiro el viernes 6 de noviembre. Primero se enfrentarán España y Portugal y después Brasil y Argentina, una repetición de las finales continentales, para garantizar una final entre Europa y Sudamérica.

El partido por el tercer puesto y la final tendrán lugar el domingo 8 de noviembre.