Cristiano Ronaldo marca y acelera hacia el histórico récord de los 1.000 goles

El encuentro, disputado en el King Saud University Stadium, se abrió temprano gracias al olfato goleador del capitán. Sobre los 22 minutos de juego, el brasileño Ángelo ejecutó un saque de esquina desde la izquierda, enviando un centro cerrado al área pequeña. Con un salto impecable que desafió los años, Ronaldo anticipó a la defensa rival y conectó un potente cabezazo que, tras impactar en el poste, infló las redes custodiadas por Donovan Léon.

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La anotación no solo significó el tanto inaugural de un partido que se definiría por la mínima, sino que representó su tercer grito en la actual campaña y el número 132 con la camiseta del Al-Nassr desde su desembarco en el fútbol saudí.

La ruta hacia los 1.000 goles y la precisión documental

Consciente de que transita el tramo final de su carrera deportiva, CR7 mantiene intacta la motivación de romper el umbral de las 1.000 anotaciones oficiales, un hito de enorme dimensión simbólica.

La gran diferencia de este récord radica en la transparencia y el respaldo audiovisual. Si bien leyendas históricas afirmaron en su momento haber superado el millar de goles, los registros de épocas pasadas carecen del soporte técnico actual. El objetivo de Ronaldo es convertirse en el primer jugador en registrar formalmente cada una de sus dianas con un archivo completo y verificable en video.

Cómo se distribuyen los 979 goles de su carrera

El impresionante registro del delantero se reparte a lo largo de más de dos décadas de trayectoria en la élite mundial, abarcando el fútbol de Portugal, Inglaterra, España, Italia, Arabia Saudita y su inquebrantable vigencia en la selección nacional.

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La mayor parte de sus anotaciones se concentran en el Real Madrid, donde firmó 450 tantos. A esto se le suman 146 gritos con la selección de Portugal, 145 con el Manchester United, 132 con el Al-Nassr, 101 con la Juventus y 5 en sus inicios con el Sporting de Portugal.