El Bayern inicia su andadura en la Liga de Campeones en busca de su séptima corona

"El Bayern está entre un grupo de diez equipos que tienen que tener la meta de ganar la Liga de Campeones", ha dicho el entrenador, Vincent Kompany.

Se trata de la tercera temporada de Kompany con el Bayern y de su tercer intento de ganar con el club bávaro la máxima competición de clubes europea.

El último triunfo del Bayern fue en 2020 y cuando se juegue de esta edición se cumplirán siete años de aquella gesta con Hansi Flick en el banquillo. También fueron siete años los que separaron el título de 2013, con un Bayern dirigido por Jupp Heynckes, y el triunfo del Bayern de Flick.

La hegemonía casi absoluta del Bayern en la Bundesliga desde hace más de una década -sólo interrumpida por el título del Bayer Leverkusen en 2024- hace que la Liga de Campeones tenga aún más importancia para el club a la hora de comparar una temporada con la otra.

Cuando llegó Pep Guardiola al Bayern, que acababa de ganar el triple con Heynckes, el entonces presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, quiso quitarle presión al preparador catalán diciendo que la obligación del club era ganar la Bundesliga y que, aunque había que luchar por los otros títulos, era claro que en ellos se podían perder por cuestiones circunstanciales..

Sin embargo, los éxitos nacionales hace que la aspiración a ganar la Liga de Campeones se haga más grande y acaso más urgente, sobre todo tras una temporada como la anterior en la que el Bayern estuvo cerca de la perfección y en la que perdió sólo tres partidos, uno contra el Augeburgo en la Bundesliga, y dos en la Liga de Campeones, uno contra el Arsenal en la fase previa y otro contra el PSG en semifinales que terminó significando la eliminación.

Con respecto a la temporada anterior, el Bayern tiene las incorporaciones de Nathaniel Brown, cuya posición natural es de lateral izquierdo pero ha jugado también en el centro del campo,-debido a las bajas de Sergei Gnabry y Jamal Musiala- y el centrocampista marroquí Ismai Saibari. Con respecto a las bajas se han marchado Raphael Guerreiro, Leon Goretzka y Nicholas Jackson que en la temporada anterior fueron habitualmente suplentes.

En ese sentido se puede hablar de una tendencia a la continuidad. En el equipo se mantiene intacto el tridente formado por Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. A la media punta se espera que tarde o temprano regresen Musiala o Gnabry que de momento son suplidos por Brown o Saibari.

En el doble pivote todo tiende también a la titularidad de Joshua Kiimmich y Aleksander Pavlovic mientras que en la línea de cuatro ha habido de momento algunas variaciones, que pueden tener con el estado de forma de uno u otro jugador.

En el lateral izquierdo Alphonso Davies está de regreso pero tiene ahora la competencia de Brown y también del polivante Josip Stasinic que desempeñó esa posición durante buena parte de la temporada pasada.

La pareja de centrales la temporada pasada estuvo formada habitualmente por Dayot Upamecano y Jonathan Tag. En los primeros partidos de esta temporada Kompany ha alternado a los dos con el coreano Minjae Kompany que tal vez pueda aspirar ahora a tener más minutos que los que tuvo en el anterior ejercicio.

El meta y capitán, Manuel Neuer, ha renovado su contrato con el Bayern por una temporada que podría ser su última como profesional aunque a ese respecto no hay decisión definitiva.

En la temporada anterior ya el Bayern pareció estar preparándose para la era post Neuer dándole muchos minutos a su suplente Jonas Urbig, que fue titular en el primer partido de la Copa de Alemania contra el Osnabruck.

Neuer, junto con Alphonso Davies y Joshua Kimich, es uno de los tres jugadores que quedan del triunfo en la Liga de Campeones en 2020 y el único superviviente del título de 2013.