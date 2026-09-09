El presidente del Shakhtar ucraniano agradece a Ceferin "estar al lado de la justicia"

El dirigente ucraniano recibió un galardón por ambas efemérides y recordó que no se encontraba con el presidente de la UEFA desde hace cinco años. "En aquel momento, ninguno de los dos podía imaginar que tres meses después Rusia lanzaría una guerra a gran escala, agresiva, injusta y brutal contra Ucrania. Contra sus vecinos pacíficos", lamentó, según informó el club.

Horas antes de que el Shakhtar Donetsk debute en el campo del PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, en la que, por la situación bélica, jugará sus partidos como local en el estadio del Chelsea inglés, Stamford Bridge, su presidente valoró el esfuerzo hecho por la entidad y sus aficionados para seguir adelante.

"No estoy aquí sólo para recibir un premio —aunque no ocultaré que es un gran honor, ya que representa una enorme cantidad de trabajo por parte de toda nuestra familia futbolística: todas las generaciones de jugadores, entrenadores, personal del club y, por supuesto, nuestra afición—, sino que también estoy aquí para expresar mi inmensa gratitud al presidente de la UEFA por estar siempre del lado del bien, por estar siempre del lado de la justicia", dijo.

Aleksander Ceferin remarcó a su vez el papel de Ajmétov en el Shakhtar, especialmente en la actual situación que vive Ucrania, desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero de 2022.

"No creo que haya otro presidente en Europa tan devoto a su club, que demuestre tanto amor por el fútbol y por su equipo. Y es verdaderamente conmovedor ver cómo consigue que una situación absolutamente anormal parezca normal para los jugadores del Shakhtar. Y, con todo el respeto debido a los demás, no creo que este club siguiera existiendo sin Rinat Ajmétov", afirmó.