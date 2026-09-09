El Valencia podría viajar a Sevilla con nueve bajas

Pese a que Guido Rodríguez, Justin de Haas y Luis Rioja son los futbolistas que están más cerca de volver, ninguno de ellos, según fuentes oficiales del club, se ha ejercitado junto al grupo, por lo que su presencia en Sevilla se vuelve complicada.

En el caso del argentino Guido y el neerlandés De Haas, ambos han trabajado sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, pero han realizado trabajo individualizado con un readaptador, mientras unos problemas en el tobillo mantienen totalmente al margen a Luis Rioja.

El franco-guineano Mouctar Diakhaby ha sido el último en caer y con la ausencia del central ya son nueve las bajas del Valencia.

Además de los jugadores ya mencionados, Sadiq Umar y Dimitri Foulquier también se han lesionado esta temporada, mientras que completan la enfermería José Copete, que podría estar cerca de reaparecer, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Después de pasar pruebas médicas el lunes y martes, Diakhaby padece una lesión muscular que le mantendrá las próximas semanas alejado de los terrenos de juego, según explicó el club, que no ha publicado ningún parte médico sobre la lesión del central producida en el último partido contra el Barcelona.