Entradas entre 17 y 28 $ para la Intercontinental sub-20 Real Madrid-Santiago Wanderers

La competición enfrentará a los campeones de Europa y Sudamérica de la categoría, con el conjunto blanco como ganador de la Liga de Campeones juvenil de la UEFA 2025-2026 y al Santiago Wanderers chileno como campeón de la Copa Libertadores sub-20 de la CONMEBOL 2026.

La Copa Intercontinental sub-20 forma parte de la colaboración entre UEFA y CONMEBOL y supone un escaparate de los talentos emergentes más prometedores del fútbol, con precios que ofrecen a los aficionados una oportunidad única de ver a los campeones juveniles medirse por un título mundial en el estadio del Real Madrid, según recordó la UEFA.

El partido del año pasado entre el Flamengo brasileño y el Barcelona español tuvo una asistencia récord de 45.656 espectadores en el estadio Maracaná de Brasil, una cifra que podría superarse este año en el Bernabéu, según la UEFA.

Esta destacó que la Copa Intercontinental sub-20 se ha consolidado rápidamente como uno de los torneos más prestigiosos del fútbol juvenil y ya se ha disputado en algunos de los estadios más famosos de este deporte.

Las ediciones anteriores se han disputado en los estadios Maracaná de Río de Janeiro, La Bombonera de Buenos Aires y el Centenario de Montevideo.