Flick introduce cinco cambios; el Feyenoord con Moussa, Mármol y Javi López de salida

Kounde ha entrado por el sancionado Eric Garcia, Christensen en la posición de Gerard Martín, Cancelo por el joven Xavier Espart, Olmo por Fermín y Adeyemi por Gordon.
Así el Barça para el estreno en la presente Champions jugará con Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.
El Feyenoord, entrenado por el exbarcelonista Gio van Bronckhorst, contará de salida con su principal estrella, el extremo argelino Anis Hadj Moussa, que estuvo a punto de abandonar el equipo de Rotterdam con destino a la Liga saudí, un traspaso por 40 millones que finalmente se frustró.
Además jugarán dos españoles: Mika Mármol, excanterano del Barcelona, así como Javi López, cedido por la Real Sociedad.
El once es el siguiente: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mika Mármol; Zechiel, Vanhoutte, Valente; Mousssa, Ferri y Javi López.