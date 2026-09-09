Fofana: "Decidí rápido porque estaba convencido de querer jugar en el Sevilla"

Fofana explicó que dio "prioridad a las personas que querían por encima de todo que estuviera con ellos" y no negó los "rumores" que lo vincularon en esas horas frenéticas con el Betis porque durante el mercado "se habla mucho", si bien puntualizó que él está "satisfecho" con el desenlace del verano.

"Todo lo que Dios hace es bueno y positivo. No podía soñar con algo mejor, sinceramente", recalcó el centrocampista parisino, de 27 años y veinticinco veces internacional con la selección francesa.

El jugador francés de ascendencia maliense admitió que ha pasado un verano "complicado" por tener que trabajar en solitario en Italia, pero quiso lanzar "un mensaje" a los "jóvenes futbolistas" que no lo pasan bien para que "continúen trabajando y creyendo en su esfuerzo", ya que "hay momentos en los que piensas en dejarlo, pero el esfuerzo da resultados".

Fofana, formado en el Racing de Estrasburgo y que también jugó en el Mónaco antes de fichar en 2024 por el Milan, se mostró "encantado" en sumergirse en la "cultura nueva de una de las mejores regiones de Europa", Andalucía, donde "la gente de la calle está implicada en la vida del club".

Añadió que esto "no es tan frecuente en otras partes" y aseveró que su objetivo es ayudar a que "este estadio sea otra vez un bastión".

El futbolista parisino piensa que puede "aportar calidad física" al plantel sevillista, ya que se "adapta bien a las cualidades de los compañeros para ayudarles" y es "un centrocampista híbrido", que puede "jugar más atrás o un poco por delante", además de que, aunque no ha "hecho una pretemporada normal", "eso no será una excusa".