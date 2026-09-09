Kompany se deshace en elogios hacia el Bodo/Glimt

"El Bodo es una historia maravillosa para el fútbol. Cuanto más se analiza ese equipo más claro está que todo tiene sentido. Todos los jugadores corren, todos defienden y presionan. Tienen una idea clara y todos los jugadores la asumen", dijo.

"Se trata de algo difícil de implementar, lo mismo que los fichajes. Con el dinero que tienen a disposición no podrían jugar de igual a igual contra ciertos equipos, pero lo logran y eso merece ser reconocido", agregó.

Al ser preguntado sobre las metas en la Liga de Campeones respondió que, aunque ahora está concentrado en el Bodo, es claro que el Bayern está entre los equipos que tiene que tener como meta ganar la competición.

En lo personal planteó la posibilidad de que Serge Gnabry, que se perdió el Mundial por una lesión muscular, vuelva a la convocatoria aunque añadió que hay que esperar las impresiones que deje el entrenamiento.

"Tenemos que ver que pasa con Serge y hablar después del entrenamiento. Es posible que juegue, pero queremos estar seguros de que tenga la mejor sensación posible", sostuvo.

Con respecto a Jamal Musiala dijo que aunque ya ha tenido sus primeros minutos después de sus problemas médicos y se ha sentido bien entrenando con el grupo todavía está en proceso de recuperación.

"Estamos cerca de la normalidad pero hay que tener paciencia", dijo.