Multa al colombiano Asprilla por exhibir un lema debajo de su camiseta al celebrar un gol

El árbitro reflejó el gesto y el Comité, en aplicación del artículo 96 del Código Disciplinario de la RFEF, le ha impuesto una multa y una tarjeta amarilla que no vio sobre el césped.

Según el artículo 96, punto 1, "el/la futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquiera clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor/a de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación, y así lo hiciera constar el árbitro/a en el acta arbitral en el apartado de amonestaciones o de incidencias".

Ademá, el Comité sancionó con dos partidos al jugador del Rayo Vallecano Jorge De Frutos, por su expulsión con roja directa en el partido de la cuarta jornada de Liga frente al Racing de Santander

Según confirmó la RFEF, Disciplina ha desestimado las alegaciones del Rayo en defensa de De Frutos, con el argumento de error manifiesto en el acta arbitral, que reflejó la tarjeta roja (m.88) por protestar una decisión del árbitro, "de forma ostensible saliendo del banquillo gritando y gesticulando de forma reiterada".

Tampoco Disciplina ha estimado la petición del Rayo para dejar sin efecto la expulsión de Fran Pérez (m.85), por propinar un codazo a Jorge Salinas, y tendrá que cumplir un parido de sanción por producirse de manera violenta con ocasión del juego.

Igualmente se perderán la próxima jornada tras ser expulsados con roja directa en sus últimos compromisos Arouna Sangante (Sevilla), Jon Martín (Real Sociedad), Carlos Valero (Elche) y por doble amonestación y consiguiente expulsión Abner Zaid (Getafe).

En el apartado de entrenadores, el Comité de Disciplina impuso un partido de sanción al segundo técnico del Rayo Vallecano, Iban Fagoaga, por protestar al árbitro.

En Segunda división, tras la cuarta jornada, el comité impuso dos partidos al jugador del Valladolid Mathis Lachuer, por producirse de manera violenta al margen del juego, y uno a Albert Caparrós (Ceuta), Jair Amador (Eibar) y Aritz Aldasoro (Real Sociedad), todos ellos expulsados por producirse de manera violenta con ocasión del juego.