Schinocca: “Sería un orgullo tener a Leo tan cerca en un proyecto como el del Eldense”

Elche y Elda están separadas apenas por 35 kilómetros y las relaciones entre los dos clubes de la provincia de Alicante son excelentes, como se pudo comprobar en las pasadas temporadas, en las que ambos equipos compartieron categoría.

“Si al final llega a ser cierto, es un orgullo tener tan cerca, en un proyecto como el del Eldense, a una persona que ha logrado todo lo que ha logrado Leo. No puedo decir más”, señaló el dirigente argentino, hombre de confianza en el club del propietario, el también argentino Christian Bragarnik.

“Sería un orgullo tener tan cerca un club con las raíces y todo lo que genera Leo a nivel mundial”, reiteró el director general del Elche, quien tuvo la oportunidad de conocer a la estrella argentina el pasado mes de noviembre, durante un entrenamiento de la selección en el Martínez Valero.

Schinocca, pese al mal inicio de Liga de su equipo, con un punto de 12, garantizó la continuidad del entrenador, Martín Anselmi, pase lo que pase en los próximos compromisos ante el Athletic Club y el Real Madrid.

“No es excusa, pero el calendario ha sido difícil. Tenemos confianza en el entrenador, en el equipo que armamos y en los jugadores que han llegado, que se están adaptando a LaLiga”, explicó.

“Sabemos que tenemos cosas que mejorar, pero tenemos confianza y hay que estar unidos. Hay que ser más consistentes en defensa”, reconoció Schinocca, que añadió que el club cubrirá la ficha que aún tiene libre si aparece una opción que mejore lo que ya hay en la plantilla.

“Es normal que se generen dudas por los resultados, pero el lunes ante la Real Sociedad ya se vio el equipo que queremos ser, sobre todo en casa. Tenemos un gran equipo y falta poco para su mejor versión”, finalizó.