Simeone da la titularidad a Julián Alvarez y ‘Cuti’ Romero en Anfield

El Atlético sale en Anfield con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, ‘Cuti’ Romero y David Hancko, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Kang in Lee y Julián Alvarez en la delantera, según recogen las alineaciones oficiales del encuentro de esta noche.

Es la primera presencia en el once inicial de ‘La Araña’ en esta campaña, tras incorporarse el pasado 10 de agosto a la pretemporada y después de su deseado y frustrado traspaso al Barcelona.

De momento, ha jugado dos encuentros, ambos saliendo desde la suplencia: el pasado 23 de agosto ante el Villarreal y el pasado sábado ante el Athletic.

Simeone también prescinde en el lateral izquierdo de Álex Grimaldo, vulnerable el pasado sábado ante el conjunto bilbaíno en San Mamés, para trasladar ahí a David Hancko, cambia a Morten Hjulmand para dar recorrido a Koke Resurrección y deja como suplente a Ademola Lookman para que juegue Julián Alvarez.