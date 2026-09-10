Beñat San José (Rayo): "Si tuviera que quitar a uno del Real Madrid sería Mourinho"

El técnico vasco, que cumple su primera temporada en el Rayo, tiene claro como deben afrontar la visita al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en el partido correspondiente a la quinta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

"Nosotros vamos a competir con nuestra identidad de juego. Es un equipo al que hay que tener muy identificado, no solo por su estructura táctica, que marca las diferencias, sino porque queremos competir con nuestra identidad. Somos un equipo muy completo y tenemos que demostrarlo", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"He preparado el partido viendo qué virtudes tiene, cuáles son sus puntos débiles y, más allá de su historia, más allá del tremendo club que es, no solo lo que ha ganado y lo que ha dado al fútbol, que eso es innegable, lo que analizo es dónde tenemos que tener más cuidado. Nosotros tenemos que analizar todo pero teniendo en cuenta cómo vamos a demostrar nuestro potencial", confesó.

La magnitud del rival no ha hecho cambiar la rutina de trabajo del Rayo. "La semana ha sido igual. Veo que los jugadores y el equipo tienen equilibrio y por eso me encanta el grupo que tenemos".

"Trabajamos sin distracciones, sin negatividades, siempre desde el elogio. Estas semanas hemos tenido las frustraciones de no puntuar lo que queríamos, porque sentíamos que igual podíamos haberlo hecho más, pero en general la semana ha sido completa", manifestó.

"Nosotros vamos a intentar hacer un buen partido y hacer nuestro juego, sabiendo que el Real Madrid casi siempre te lleva a que tengas que acoplarte a su partido por la calidad que tienen. Sé que va a ser de máxima exigencia pero veremos hasta donde nos da. Confío mucho en mis jugadores, en su actitud, entrega, calidad. Es un equipo top pero nosotros también tenemos mucha calidad", admitió.

Preguntado sobre si quitaría a algún integrante del Real Madrid para medirse como rival, Beñat fue tajante.

"Quitaría a Mourinho. Es de los mejores entrenadores de la historia. Pero no sólo él, también tienen un delantero y un portero que son los mejores del mundo", opinó.

El siguiente partido después del Real Madrid será frente al Espanyol como local. Todo apunta a que el escenario volverá a ser de nuevo el estadio de Butarque, en Leganés.

"Creo que el campo está para jugar. Es cierto que puede estar mejorable porque hay campos que están mejor pero está bien. A partir de ahí he dicho mi opinión más de una vez y en el tema de detalles otros son más expertos. Yo sólo digo que estamos deseando volver a nuestro estadio, a nuestra casa y sentir esa energía que hay", comentó.