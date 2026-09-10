James Rodríguez regresa al fútbol colombiano para vestir los colores de Atlético Nacional

"James Rodríguez es Atlético Nacional", publicó el conjunto verdolaga en su cuenta oficial de Instagram, donde acompañó el anuncio con un video en el que destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del capitán de la selección colombiana.

Rodríguez, nacido en Cúcuta, comenzó su carrera profesional en Envigado y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y León, entre otros clubes.

El centrocampista alcanzó su mayor reconocimiento internacional en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue máximo goleador del torneo con seis tantos, incluido un memorable tanto de volea ante Uruguay que recibió el Premio Puskás de la FIFA.

Su actuación en esa Copa del Mundo le abrió las puertas del Real Madrid, con el que ganó, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones.

James también es uno de los principales referentes históricos de la selección colombiana, con la que fue subcampeón de la Copa América en 2024, además de ejercer como capitán durante buena parte de la última década.

Su llegada se produce en un momento en el que Nacional busca cerrar un semestre competitivo, pues el equipo suma 12 puntos en cinco partidos del torneo Clausura, producto de cuatro victorias y una derrota, y ocupa provisionalmente el cuarto puesto de la clasificación, aunque tiene partidos pendientes frente a varios de sus rivales.

"Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo", señaló Nacional en su publicación, en la que agregó que "cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia".

El conjunto dirigido por Lucas González también avanzó esta semana a los cuartos de final de la Copa Colombia tras golear 3-0 al Deportivo Cali y mantiene por delante un calendario exigente en la liga, con partidos contra Águilas Doradas, Internacional de Bogotá, Llaneros, Millonarios, Junior y Tolima durante las próximas semanas.

El regreso de Rodríguez supone así el reencuentro de una de las principales figuras del fútbol colombiano con el campeonato local, al que dejó en 2008 para continuar su carrera en Argentina y desde entonces desarrollar toda su trayectoria en el extranjero.