Okafor deja la selección suiza tras años de desavenencias con el seleccionador Murat Yakin

"Son las palabras más duras que he tenido que escribir durante mi carrera. Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar el equipo nacional suizo hasta nuevo aviso", agregó el jugador en una carta publicada en sus redes sociales.

En el escrito, Okafor menciona que en el reciente Mundial, para el que fue convocado pero en el que sólo disputó 13 minutos en el partido de dieciseisavos de final ante Argelia, "se quebró la confianza" y hubo varias decisiones que "le hirieron profundamente".

"Sé que algunos dirán que estoy molesto porque apenas jugué, pero insisto, mi decisión no tiene nada que ver con mi tiempo en el campo", aseguró el jugador, que ya tuvo encontronazos con Yakin en la anterior Copa del Mundo de Catar 2022 y en la Eurocopa 2024, en las que tampoco figuró entre los titulares.

Pese a su enfrentamiento con el seleccionador, Okafor elogió en su carta el "excelente trabajo" de Yakin al frente de la 'Nati', y aseguró que el entrenador "ha escrito una página de la historia de Suiza, por lo que su éxito le da la razón a él y a su equipo".

Okafor, formado en el Basilea y que también ha jugado en las ligas de Austria (Red Bull Salzburgo) e Italia (Milan y Nápoles), ha marcado sólo dos goles con la selección absoluta, aunque también tiene en su haber tres tantos con la sub-17 y uno con la sub-19.

La federación helvética confirmó que ha recibido de parte de Okafor su anuncio de 'retirada', tras lo cual señaló que respeta su decisión y le desea "mucha suerte y éxito en su club".