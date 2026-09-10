Pochettino reclama la Premier League 2016-2017 para el Tottenham

El conjunto 'blue' recibió una sanción de unos 12 millones de euros, así como una sanción de seis puntos, que fue eliminada en la reclamación, y la prohibición de inscribir a jugadores durante dos ventanas de fichajes, aunque esta última sanción fue suspendida siempre y cuando el equipo no incurra en nuevas irregularidades.

Fue la propia propiedad del Chelsea la que destacó estas irregularidades, cometidas en la era de Roman Abramovich, cuando compraron el club en 2022. Esto mitigó el impacto de la multa impuesta por la Premier.

En aquella temporada 2016-2017, el Tottenham acabó a siete puntos del Chelsea de Antonio Conte, que se proclamó campeón de la liga por última vez en su historia.

"El Chelsea fue castigado, admitieron ser culpables, así que el título debería ser para el equipo que acabó segundo", dijo Pochettino en declaraciones recogidas por medios británicos. "Es verdad que no competimos con las mismas reglas. Es justo decir que no competimos desde el inicio de temporada con las mismas cartas".

"Con las mismas reglas quizás hubiéramos fichado a más jugadores que hubiesen hecho al equipo mejor y que hubiesen marcado más goles. No es que me esté quejando, es la verdad. Si admitieron romper las regla, el título debería ir al segundo", añadió el argentino.