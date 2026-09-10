Raúl Asencio vuelve a entrenarse con el grupo antes del partido contra el Rayo

El defensa saltó al césped junto al resto de sus compañeros al comienzo de la sesión después de recuperarse de la lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que sufrió durante la pretemporada y que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde finales de julio.

Su reincorporación tuvo lugar una semana después de quedar absuelto del delito de revelación de secretos en el proceso por la grabación y difusión de un vídeo sexual en 2023 junto con otros excanteranos del Real Madrid después de que las dos denunciantes confirmaran que perdonaban a los futbolistas.

Además, el 2 de septiembre se conoció una sentencia por conducir ebrio en Gran Canaria el 16 de agosto, hechos que el defensa reconoció en un juicio rápido, en el que fue condenado a 14.400 euros de multa y ocho meses de retirada del carné.

El equipo se entrenó a puerta cerrada en la Ciudad Real Madrid este jueves desde las 10.30 horas (8.30 GMT) después de disfrutar el miércoles de un día libre tras la victoria en el debut en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán por 2-1.

En la sesión estuvieron también presentes Aurélien Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch, que se reincorporaron al trabajo con sus compañeros el pasado domingo y que ya formaron parte de la convocatoria en el partido de 'Champions' tras completar dos entrenamientos con normalidad.

Sin embargo, solamente el francés dispuso de diez minutos en ese encuentro, entrando en lugar de un Trent reconvertido a centrocampista por las circunstancias, después de que Jose Mourinho hubiera reconocido en la rueda de prensa previa que todavía no tenían el rodaje necesario para ser de la partida.

En el entrenamiento de este jueves también estuvieron los tres ausentes por sanción del choque contra el Inter: Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva, que arrastraban expulsiones de la pasada temporada en la máxima competición europea.

Muchas opciones en el centro del campo para un Real Madrid que solo dispuso de Valverde y Bellingham como centrocampistas puros del primer equipo en el cruce frente al Inter.

Jose Mourinho todavía no puede contar con los lesionados Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao, que continúan inmersos en sus procesos de recuperación.