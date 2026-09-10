Tebas: "Si se cambian los temas de gobernanza de FIFA creo que la final será en España"

"A Marruecos se le invitó después a esta cuestión, somos campeones del mundo, tenemos las mejores infraestructuras en nuestros estadios. Si se consiguen cambiar los temas de gobernanza de FIFA, creo que la final del Mundial será en España. De los desmentidos de FIFA no me creo nada", explicó el mandatario en la presentación de los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de la presente temporada.

Tebas aludió de esta forma a la afirmación de que se jugará en Casablanca la final del Mundial 2030, que España organizará junto a Marruecos y Portugal, hecha por el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF), Fouzi Lekjaa.

"Que lo diga el presidente de la Federación Marroquí llama la atención, pero llama la atención el desmentido de FIFA. También desmintió lo de la tarjeta roja de Estados Unidos. No me creo nada de FIFA. Lo que ha dicho el presidente es lo que se habla, y yo lo que haría sería intentar demostrar que se tiene que jugar la final en España, que es el mayor organizador", añadió.

El presidente de LaLiga añadió que "no entra en" su "razonamiento que la final no vaya a ser en España". "Lo que hay que hacer es pelearlo. Lo que ocurrió con la tarjeta roja del jugador de Estados Unidos, quitársela y que el propio Trump dijera que había sido él, demuestra la gobernanza que tenemos en FIFA. ¿Quién dice la verdad? ¿Lo dice FIFA, uno que nos ha demostrado que miente?", concluyó.