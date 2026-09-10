Test de reacción del PSG, derbi en Old Trafford y la jornada en 5 focos

Sábado 12 de septiembre. 18:00 CET/16:00 GMT. Lazio-Milan.

Ganador de sus tres partidos, todos por un gol de diferencia contra el Bolonia (0-1), el Génova (1-0) y el Udinese (1-2), el Lazio se ilusiona con su prometedor presente para reencontrarse con su pasado más exitoso en el inicio de la Serie A, dentro del trío de cabeza que compone junto al Roma y el Inter. A dos puntos está el Milan, por su empate de la última jornada contra el Juventus. La presión es suya en el estadio Olímpico de Roma, donde ha perdido en sus dos últimas visitas contra el Lazio, por 1-0, tanto en la liga como en la Copa.

Domingo 13 de septiembre. 17:30 CET/15:30 GMT. Manchester City-Manchester United.

La pasada temporada, cuando Michael Carrick asumió el cargo de entrenador del Manchester United, lo primero que hizo fue ganar el derbi al Manchester City en Old Trafford, por 2-0 con los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu. Ahora, este domingo la revancha será en el estadio Etihad, con el conjunto celeste como líder, con un pleno de nueve puntos que sólo comparte con el Arsenal, y con las dudas de los ‘Diablos Rojos’, con una derrota, una victoria y un empate, por ese orden, en las primeras tres jornadas de la liga inglesa.

Domingo 13 de septiembre. 17:30 CET/15:30 GMT. Elversberg-Bayern Múnich.

Después de 67 jornadas inmóvil y rotundo al frente de la clasificación de la liga alemana, el Bayern Múnich perdió la cima con un empate lejos de su estadio contra el Schalke 04 (0-0). El Elversberg, en su primera experiencia en la Bundesliga, lo ha ganado todo hasta ahora. Los seis puntos por los que ha competido han sido suyos, porque venció por 3-2 al Bayer Leverkusen y por 3-4 al Borussia Moenchengladbach. Ahora se medirá al vigente campeón en su estadio con capacidad para unas 9.000 personas. Un día histórico para la entidad. La victoria, entre tanto, es indispensable para el Bayern.

Domingo 13 de septiembre. 20:45 CET/18:45 GMT. Brest-París Saint Germain.

Sin victorias en tres jornadas, la reacción es cada vez más urgente para el París Saint-Germain en la actual temporada en la liga francesa, con solo dos puntos y a siete del liderato del Mónaco, que fue precisamente el equipo que lo ganó en la última jornada en el Parque de los Príncipes por 1-2. Ahora visita al Brest, séptimo e invicto. El PSG, reencontrado con el triunfo entre semana en la Liga de Campeones, es decimocuarto. Necesita más pegada y más intensidad el conjunto que dirige Luis Enrique Martínez. Está a un punto de la zona de descenso, tras dos empates y una derrota. Descriptivo de su comienzo.

Lunes 14 de septiembre. 18:30 CET/16:30 GMT. Torino-Roma.

Diez goles a favor por uno solo en contra adornan los nueve puntos de nueve posibles con los que el Roma lidera la clasificación de la Serie A italiana después de las tres primeras citas. Pone en juego su primera posición este lunes contra el Torino y como visitante. Su adversario es decimotercero. No había puntuado hasta la pasada jornada, cuando se impuso por 1-2 contra la Fiorentina, última.