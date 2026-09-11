Anselmi: “No vine a Elche para estar cinco minutos, sino mucho tiempo”

“El Elche y Elche son mi vida, vivo en la ciudad, mis hijos van al colegio y el estadio es mi casa. Estar aquí es un privilegio y un orgullo”, apostilló.

“Somos un club en el que somos pocos, pero hacemos mucho y lo hacemos en familia. Entiendo que haya nerviosismo por los resultados, pero las cosas van a llegar porque veo el trabajo que se está haciendo y ojalá sea mañana”, señaló en referencia al partido ante el Athletic Club.

El rosarino afirmó que aprecia en sus jugadores el “deseo” de hacer un gran partido en San Mamés, a pesar de la entidad del rival.

Sin embargo, avisó de que el primer adversario del Elche es él mismo. “Si estamos metidos en el juego hemos demostrado lo que somos capaces de hacer, hay que ser constantes y competir la mayor parte del tiempo”, explicó.

Anselmi descartó un cambio en la portería a pesar del bajo rendimiento de Matías Dituro, ya que señaló que por dos partidos “sería injusto olvidar qué es para nosotros nuestro capitán”.

“Es el momento para respaldarlo, porque se lo merece”, desveló el entrenador, que recordó que, a excepción del partido ante el Barcelona, el Elche “ha ganado todos los segundos tiempos y perdido los primeros”.

En cuanto al Athletic Club, Anselmi destacó que cuenta con “muy buenas individualidades capaces de marcar la diferencia”.

“Tenemos que saber competir, estar juntos, saber pasar los momentos complicados y tratar de hacerles daño cuando tengamos el balón”, subrayó el técnico, que recordó que todo lo externo que rodea al partido es “ruido”.

Anselmi destacó la importancia en el equipo de su compatriota Fede Redondo, a pesar de que no ha entrado en las últimas alineaciones, por lo que descartó su posible salida de la entidad a corto plazo, tal y como han apuntado algunos medios en su país.

El entrenador del Elche también recordó la anécdota de que tuvo que vender una moto en Argentina para poder viajar a España para ver de cerca al Athletic Club que entrenaba Marcelo Bielsa, del que es admirador, ante el Barcelona de Guardiola.

“Seguía de cerca al Athletic porque era un equipo que contagiaba. No tenía dinero para ir a ver la final, así que vendí la motocicleta, que traía problemas y frenaba mal, y con esa plata me pude venir a ver la final en el Calderón. Fue una experiencia muy bonita”, recordó el argentino.