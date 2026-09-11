Arbeloa: "No vine para tres partidos o para un mes"

El técnico español está bajo mucha presión después de que su equipo haya perdido los tres primeros partidos de la Premier League y esté en puestos de descenso. Los 'Cottagers' tienen, además, una visita muy complicada a Anfield este fin de semana.

"Es un partido muy importante para nosotros. Hemos trabajado mucho durante la semana, pero sabemos que tenemos que mejorar y ajustar partes de nuestro juego. Creamos suficientes oportunidades para ganar partidos, pero no ganamos partidos. Ambas afirmaciones son correctas. Sabemos por qué no ganamos partidos y qué tenemos que cambiar. Hemos estado trabajando en ello desde el primer día", dijo Arbeloa este viernes en una rueda de prensa.

"Incluso si ganamos un partido seguiremos diciendo lo mismo. Si ganamos un partido no quiere decir que lo estemos haciendo perfecto", declaró.

Sobre si piensa que se le está acabando el tiempo, Arbeloa dijo lo siguiente: "En lo que pienso es en Anfield. no pienso en otro tiempo. No vine para tres partidos o para un mes. Vine para mejorar el club y el equipo. En eso concentro mi energía".

El equipo fue abucheado la semana pasada tras perder por 2-3 contra el Crystal Palace en casa.

"Somos un equipo más fuerte cuando tenemos a los aficionados apoyándonos. Vine aquí porque este club sabía de la importancia de su historia y de sus aficionados. Jugué contra este equipo cuando estuve en la Premier y sabía lo difícil que era jugar en Craven Cottage. Ahora necesitamos el apoyo de la afición. Estoy contento con la actitud de nuestros jugadores. Estamos trabajando en ello. Lo más importantes es que ganemos partidos", añadió.