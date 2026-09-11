Asencio vuelve a entrenarse con el grupo en la víspera del Real Madrid-Rayo

Asencio, de baja por una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, encara la recta final de su recuperación una semana después de conocerse su absolución del delito de revelación de secretos en el caso del vídeo sexual, en el que estaba implicado junto a otros tres excanteranos del club blanco, y su condena por conducir ebrio en Gran Canaria el pasado mes de agosto.

El equipo se entrenó por segundo día consecutivo en la Ciudad Real Madrid a puerta cerrada desde las 10.30 horas (CEST). Todos los jugadores disponibles completaron la sesión con normalidad, incluyendo a los recién recuperados Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, que regresaron a la dinámica del grupo la pasada semana y ya estuvieron convocados contra el Inter.

Según el club blanco, el entrenamiento sobre el césped incluyó rondos de activación, una fase táctica, ejercicios de presión y posesión, partidos en campos de dimensiones reducidas y disparos a portería.

La novedad respecto al resto de la temporada es que esta sesión no fue precedida de la rueda de prensa de Jose Mourinho, que comenzará a las 13.00 horas en el estadio Santiago Bernabéu ante las dificultades de acceso a la Ciudad Real Madrid por la disputa del Gran Premio de España de Fórmula Uno en la capital.

El técnico portugués todavía no puede contar con los lesionados Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao, que continúan inmersos en sus procesos de recuperación.