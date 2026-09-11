Cruzeiro anuncia el fichaje del uruguayo Matías Viña cedido por el Flamengo

La operación se concretó en la recta final del mercado de fichajes brasileño, luego de que el jugador de 28 años rescindiera anticipadamente su cesión con el equipo argentino debido a la falta de continuidad.

Según medios, River buscaba adelantar el fin del préstamo, pero el Flamengo se rehusó a asumir los costos salariales del jugador antes de lo pactado inicialmente.

El Cruzeiro contará con los servicios del zaguero hasta diciembre de este año y se reserva una opción de compra al término del contrato, según detalles del acuerdo divulgados por el medio brasileño 'Ge'.

Por su parte, el Flamengo, dueño de su pase, mantiene su vínculo con el futbolista uruguayo hasta el año 2028.

El nombre de Viña ya fue publicado en el Boletín Informativo Diario de la Confederación Brasileña de Fútbol, por lo que se encuentra habilitado para debutar de inmediato con la camiseta del equipo mineiro, en el que competirá por el puesto en la banda izquierda con jugadores como los argentinos Lucas Villalba y Gabriel Rojas.

Surgido del Nacional de Uruguay, el defensor, que jugó dos temporadas en el Palmeiras, viene de sumar rodaje internacional recientemente tras participar con la selección de Uruguay en el último Mundial de Norteamérica.

Eliminado de Copa Libertadores, el equipo dirigido por Artur Jorge encabeza una buena campaña en la Liga brasileña, en la que está en sexta posición, a doce puntos del líder Flamengo.

Cruzeiro visitará este sábado al Santos en el estado de São Paulo por la vigesimoséptima fecha del Brasileirão.