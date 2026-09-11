El Athletic mide su progresión ante un Elche que no arranca

En el bando rojiblanco el proyecto liderado por el alemán Edin Terzic parece haber cogido vuelo después del 0-2 de Balaídos y, sobre todo, del rotundo 3-0 frente al Atlético. Dos triunfos conseguidos con un juego muy dinámico y efectivo, tanto en ataque como el defensa, que han servido además para despejar las dudas con las que se inició esta nueva etapa.

Con Sancet y Nico Williams acercándose a su nivel, la irrupción estelar de un Gerenabarrena como complemento ideal de Ruiz de Galarreta en el centro del campo y una solidez defensiva que se echó en falta en el irregular arranque, el Athletic aspira a consolidar ante el Elche ese esperado cambio de imagen.

Las malas noticias para Terzic, una semana más llegan desde la enfermería. A las bajas ya conocidas de los lesionados Dani Vivian y Peio Canales esta semana se ha sumado la de Gorka Guruzeta. El delantero, aquejado de una lesión muscular, y Canales podrían volver al grupo la próxima semana, mientras que al central internacional el técnico no le espera disponible hasta el parón de selecciones.

La baja de 'Guru' confirma que Iñaki Williams repetirá como referencia ofensiva, un rol en el que ha destacado en las dos victorias sobre todo como pasador, en un once que podría ser el mismo que se alineó de inicio frente al Atlético.

El Elche, por su parte, afronta el encuentro con la necesidad de sumar para no hundirse en la clasificación. El equipo ilicitano aún no ha ganado, solo ha logrado un punto de 12 y el próximo martes recibe en su estadio al Real Madrid, por lo que su futuro comienza a complicarse.

El técnico del equipo ilicitano, el argentino Martín Anselmi, confía en que el Elche tenga continuidad por una vez y sea capaz de extender el nivel de juego que mostró solo a rachas frente al Racing (3-2) o la Real Sociedad (2-3).

Para sumar en Bilbao será imprescindible que el Elche mejore sus números en defensa, ya que ha recibido 12 goles en cuatro partidos, lo que ha provocado además que su portero, el argentino Matías Dituro, esté bajo sospecha tras protagonizar varios errores graves.

El Elche solo cuenta con la baja para este partido del extremo Yago de Santiago, inédito en el presente curso, por lo que Anselmi podrá disponer de todos los recientes fichajes, entre ellos el central argentino Kevin Lomónaco, jugador llamado a tomar el relevo en la defensa del austriaco David Affengruber, traspasado al Fulham.

Es muy probable que Anselmi introduzca cambios en la alineación, tanto en defensa como en el medio campo y ataque en busca de una versión similar a la que estuvo a punto de remontar ante la Real Sociedad.

Thomas Lemar y Roy Revivo, dos de los recién llegados, tuvieron un buen debut, por lo que es posible que tengan la oportunidad de debutar como titulares.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Elche: Dituro; Sangaré, Lomónaco o Bigas, Chust; Morente, Gonzalo Villar, Aguado, Germán Valera o Revivo; Lemar, Buonanotte y Fer Niño.