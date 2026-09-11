El Barcelona-Atlético acapara la atención en una jornada que abre el Madrid en Riazor

El duelo entre azulgranas y rojiblancas fue durante años una de las grandes citas de la competición. Antes de la hegemonía del Barcelona, que encadena los siete últimos títulos desde la temporada 2019-2020, el Atlético dominó el fútbol español con tres campeonatos consecutivos entre 2016 y 2019.

La irrupción del Real Madrid femenino en 2020 y su progresivo crecimiento, hasta convertirse en el principal aspirante al dominio azulgrana, cambió el mapa de la competición. Aun así, el duelo mantiene un lugar destacado en el calendario y este sábado (17.00 GMT) en el estadio Johan Cruyff, volverá a enfrentar a dos equipos separados hoy por una distancia considerable, pero unidos por una rivalidad con historia.

Pero antes de ese gran duelo, la jornada arrancará este viernes (18.45 GMT) en Riazor. El Real Madrid tratará de recuperar el paso después del inesperado empate sin goles ante el Eibar, que le hizo ceder sus primeros puntos del curso. Enfrente estará un Deportivo Abanca que también llega de empatar, en su caso en el campo del Costa Adeje Tenerife (0-0), después de disputar los últimos minutos con diez jugadoras.

El conjunto blanco seguirá sin poder contar con su gran estrella, Felicia Schröder, sancionada con dos partidos por una acción antideportiva sobre Rosa Otermín en el derbi madrileño de la primera jornada. La colombiana Linda Caicedo, que ya lució el brazalete de capitana en el último encuentro, volverá a asumir buena parte de la responsabilidad ofensiva.

El sábado (10.00 GMT), Lezama enfrentará a dos equipos instalados en dinámicas opuestas. El Athletic Club de Víctor Martín, uno de los tres equipos que cuentan sus partidos por victorias, recibe a un Espanyol que todavía no ha estrenado su casillero. El conjunto bilbaíno llega además reforzado por su triunfo en Las Gaunas (0-1), conseguido pese a jugar con diez desde el minuto 15.

También con pleno de triunfos, junto al Barcelona y el Athletic, está el Madrid CFF, que a las 16.30 horas recibirá al Sevilla. El conjunto andaluz intentará dejar atrás el duro revés sufrido ante el Barcelona en la última jornada y repetir el buen rendimiento a domicilio que ya mostró en el estreno liguero, cuando ganó al Deportivo (0-1).

El domingo abrirá la jornada con dos partidos a las 12.00 horas. El recién ascendido Deportivo Alavés recibirá al Granada después de rozar el empate ante el Atlético de Madrid, que necesitó un gol en el descuento para doblegar al cuadro vasco. El Granada, por su parte, llega con la moral reforzada tras estrenar su casillero de victorias ante la Real Sociedad (3-2).

Precisamente el conjunto donostiarra, todavía sin puntos, buscará reaccionar en casa ante el siempre competitivo Costa Adeje Tenerife. La salida de Arturo Ruiz, que presentó su dimisión apenas dos días antes del inicio de la Liga, queda ya en el pasado, pero sus efectos parecen seguir presentes en una Real Sociedad que no ha encontrado todavía el rumbo y llega a la tercera jornada sin estrenar su casillero.

Por la tarde (15.00 GMT), el Logroño United intentará convertir en reacción la frustración de su derrota ante el Athletic, en un encuentro en el que no logró aprovechar su superioridad numérica durante buena parte del choque. Enfrente estará un Valencia que tampoco ha tenido el regreso a Primera División esperado: dos partidos y dos derrotas.

La jornada se cerrará a las 17.30 GMT con el Eibar-Badalona Women. El conjunto armero quiere prolongar la euforia después de arrancar un meritorio empate en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid, mientras que el Badalona Women tratará de dar continuidad al impulso del triunfo por la mínima en el derbi catalán de la pasada jornada.