El Barcelona vuelve a los entrenamientos para preparar la visita al Levante

La sesión contó con la participación de todos los jugadores disponibles, entre ellos el extremo Jesse Bisiwu, recuperado del golpe que recibió en la final de la Copa Cataluña, y el defensa Eric Garcia, que se ejercitó con una máscara protectora debido a la fractura nasal que sufrió el pasado domingo en Mestalla y estará disponible para el partido contra el Levante.

Así pues, las únicas bajas confirmadas en el equipo azulgrana son los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

El Barcelona volverá a entrenarse este sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, posteriormente, Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa sobre las 12.00 horas (10.00 GMT).