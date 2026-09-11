Fútbol Internacional
11 de septiembre de 2026 a la - 17:30

El mexicano José Juan García reforzará a la Universidad Católica de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 11 sep (EFE).- El defensa mexicano José Juan García se ha unido a las filas de Universidad Católica, anunció este viernes el club ecuatoriano.

Por EFE

García, de 30 años, comenzó su carrera profesional en 2019 y llega a Ecuador como agente libre después de concluir su contrato con Juárez.

Tras debutar en Correcaminos, jugó en Atlante, Atlético San Lus y Juárez.

Universidad Católica ocupa el tercer puesto en la Liga Pro que lidera Independiente del Valle y busca un cupo en la Copa Libertadores 2027.

Es el campeón actual de la Copa Ecuador y el jueves se clasificó a las semifinales con Liga de Quito.

El entrenador de Universidad Católica, el ecuatoriano Diego Martínez, pidió la contratación del mexicano García debido a la lesión del venezolano Jhon Chancellor, quien estará de baja hasta el próximo año, según los informes médicos del club.