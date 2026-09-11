Flamengo y Palmeiras vuelven a concentrarse en la Liga tras vencer en la Libertadores

El líder Flamengo, que se impuso el jueves por 0-2 al Independiente del Valle en Quito y casi garantizó su clasificación a semifinales de la Libertadores, recibirá el domingo al Corinthians en partido por la vigésima séptima jornada de la Liga y en el clásico entre los dos clubes más populares de Brasil.

Palmeiras, segundo en la clasificación y que el miércoles venció por 1-0 al Liga de Quito en el partido de ida por cuartos de final de la Libertadores, recibirá el sábado al São Paulo en el derbi paulista que está obligado a vencer para no perderle el ritmo al líder.

Tras 26 jornadas y, a falta de 12 para el final del torneo, Flamengo lidera la clasificación con 54 puntos tras haber vencido al Remo por 0-1 a domicilio el pasado domingo y haber despojado de la punta al Palmeiras tras varias jornadas de dominio del paulista.

El conjunto dirigido por el técnico portugués Abel Ferreira lo escolta en la clasificación, a sólo un punto de distancia tras haber cedido un empate por 0-0 en su visita al Botafogo el domingo, por lo que los resultados de la jornada de este final de semana pueden definir al nuevo líder.

Pero ambos conjuntos están pensando en los partidos de vuelta por cuartos de final en la Libertadores, en los que Palmeiras visitará al Liga de Quito el miércoles y Flamengo recibirá al Independiente del Valle el jueves, por lo que no saben si reservarán titulares en la jornada de la Liga o si saldrán con fuerza máxima.

La misma duda tienen sus rivales ya que Corinthians y São Paulo están pensando en los partidos de vuelta de los torneos continentales.

Tras haber empatado 1-1 en su visita al Estudiantes de La Plata argentino en el partido de ida de cuartos de final, Corinthians necesita una victoria por cualquier marcador el próximo miércoles en casa para clasificar a semifinales de la Libertadores.

Por su parte, tras haber caído por 1-0 en su visita al Boca Juniors en Buenos Aires, São Paulo necesita vencer el partido de vuelta en casa el próximo martes para avanzar a semifinales de la Sudamericana.

El técnico del Flamengo, el portugués Leonardo Jardim, ya admitió que puede reservar titulares el domingo tras el agotador viaje a Ecuador y el partido a la altura de Quito.

"Con seguridad sufrimos un desgaste. Sólo tendremos dos días de recuperación tras muchas horas de vuelo y de las dificultades en Quito. Tenemos que aprovechar para descansar y utilizar el domingo algunos de los jugadores que tuvieron menos minutos en Quito y recuperarlos para el partido con Corinthians", dijo.

Su opinión la comparte el técnico del Corinthians, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz. "Tenemos que esperar para ver cómo regresan los jugadores y decidir el sábado a quiénes podemos aprovechar. Es algo delicado ya que, contra el Estudiantes, tendremos uno de los partidos más importante en la historia del club", afirmó.

Diniz, sin embargo, también admite que la situación del conjunto paulista es delicada en el Campeonato Brasileño, en el que marcha en la duodécima posición, con 32 puntos, y no puede ceder para no correr el riesgo de quedar entre los amenazados con el descenso.

El entrenador del Palmeiras, por su parte, afirma que tiene que administrar muy bien su elenco ya que el club confía en conquistar la triple corona este año. Además de disputar el título de la Liga, está en las semifinales de la Copa do Brasil y en los cuartos de final de la Libertadores.

Para Ferreira lo ideal sería no reservar titulares, pero tendrá que hacerlo debido a que tiene piezas importantes que tienen que cumplir fechas de suspensión y otras que aún están bajo cuidados médicos.

Por su parte, el técnico del São Paulo, el también exseleccionador brasileño Dorival Junior, ya dejó claro que el derbi del sábado pasó a ser secundario y que la Sudamericana es prioritaria, por lo que está decidido a reservar titulares.

Una de las excepciones será el delantero argentino Jonathan Calleri, que estará a disposición en la Liga debido a que no podrá ser alineado en el partido con el Boca Juniors por sanción.

- Partidos de la vigésima séptima jornada:

. Viernes 11: Coritiba-Athletico Paranaense.

. Sábado 12: Atlético Mineiro-Fluminense, Gremio-Vasco da Gama, Chapecoense-Internacional, Palmeiras-São Paulo, Botafogo-Bragantino y Santos-Cruzeiro.

. Domingo 13: Mirassol-Vitória y Flamengo-Corinthians.