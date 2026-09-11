Inhabilitados de por vida por corrupción los expresidentes de Maldivas y Montserrat

En el caso del expresidente de Maldivas, Bassam Adeel Jaleel, la sanción es consecuencia del uso indebido de los fondos del Plan de Apoyo de la FIFA COVID-19 para su provecho personal, según confirmó la FIFA.

La inhabilitación al expresidente de Montserrat, Vincent Cassell, se debe a abuso de poder, conflicto de intereses sistémico, uso indebido de fondos de FIFA y de su federación, además de conducta que ha perjudicado la integridad física y mental del personal de la misma.

La Comisión de Ética de la FIFA también sancionó el exdirector de finanzas de la FAM, Mohamed Ageel, con una inhabilitación de diez años y multa de 100.000 francos suizos, por facilitar y ocultar el uso indebido de los fondos de la FIFA mediante documentación falsificada y por no cooperar con el propio órgano de ética.

Cumplirá igualmente 15 años de inhabilitación, con multa de 150.000 francos suizos, la exsecretaria general de la federación de Montserrat Tendica Hughes por facilitar transacciones improcedentes de los recursos de la FIFA y la MFA y beneficiarse personalmente de ellas, incluidos beneficios ilegítimos, abuso de poder y uso indebido de los fondos de la FIFA y de la MFA.