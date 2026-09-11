Juan Foyth sigue sin trabajar con el grupo

El campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 cayó lesionado en el partido contra el Deportivo Alavés de hace dos semanas. Desde el club se apuntó que el jugador estaba cerca de un posible regreso, pero sigue sin entrenarse con sus compañeros.

Tampoco trabajó con sus compañeros Carlos Romero, quien se lesionó la previa frente al Deportivo de La Coruña de hace una semana y, tras perderse el estreno en la Liga de Campeones, parece que tampoco podrá jugar este partido ante el Betis, correspondiente a la quinta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

El resto de jugadores se han ejercitado con normalidad, por lo que no existe inconveniente para que el técnico Íñigo Pérez pueda contar con ellos el próximo lunes.

El equipo castellonense tiene previsto entrenar hasta el próximo domingo por la mañana, por lo que restan tres días todavía para ver la evolución de ambos jugadores.