La chilena Millaray Cortés deja el Sevilla y se va traspasada al AC Fiorentina italiano

Cortés, de 22 años e internacional absoluta con Chile en una veintena de ocasiones, iniciaba su tercera temporada en el Sevilla, al que llegó procedente del Universidad Católica de su país, y con cuya camiseta disputó 44 partidos oficiales, en los que marcó cuatro goles, en sus dos primeras campañas.

En el presente curso, la jugadora santiaguina ha participado en los dos encuentros que se llevan disputados de la Liga F Moeve, frente al Deportivo y al Barcelona, pero durante esta semana ya no se ha entrenado porque se negociaba su traspaso y, de hecho, se espera que viaje a Florencia en las próximas horas.