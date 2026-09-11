La Federación Austríaca de Fútbol destituye a su director deportivo, Peter Schöttel

"El fin de la relación laboral se debe a diferencias de criterio respecto a la futura dirección estratégica y la estructura del cargo", explicó la ÖFB en un comunicado publicado en su página web.

La decisión fue adoptada en Viena por el consejo de supervisión de la federación, que expresó su agradecimiento por la labor de Schöttel, de 59 años, desde su nombramiento en 2017.

"En el ámbito estructural, sus logros incluyen la reorganización y el desarrollo de la Dirección de Deportes, así como reformas de gran alcance en el fútbol base y en la detección de talentos", señala la nota oficial.

Durante su gestión, la selección masculina absoluta disputó dos Eurocopas y logró clasificarse para su primer Mundial en veintiocho años.

Por su parte, el combinado femenino se clasificó para la Eurocopa de Inglaterra 2022, donde alcanzó los cuartos de final.

Asimismo, diversas selecciones juveniles lograron el pase a fases finales de Eurocopas y Mundiales, entre las que destaca el subcampeonato del mundo conseguido el año pasado por la selección masculina sub-17.