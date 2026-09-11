Primera clasificación en Madring, de F2: cuatro banderas rojas y sin suerte para hispanos

El Madring es un trazado sem-iurbano, exigente y con poco margen para el error de los pilotos, como se demostró en la primera ocasión en la que estos tuvieron que exprimir al máximo a sus monoplazas.

Ya avisó en los entrenamientos libres, después de que un fuerte accidente del piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak provocase la suspensión de la sesión al impactar contra el muro y provocar fuego.

Más tarde, en los 30 minutos correspondientes a la clasificación, pasados seis ya se vio que no iba a ser una sesión tranquila. El indio Kush Maini y el colombiano Sebastián Montoya acabaron contra el muro, finalizando en las últimas posiciones.

La segunda bandera roja ocurrió a los 12 minutos debido a un accidente del argentino Nicolás Varrone, por lo que saldrá 19º en ambas carreras, de sábado y domingo.

La tercera la provocó el británico John Bennett a falta de cinco minutos y medio para el final de una sesión que paró su crono para reanudarse minutos más tarde, una vez retirado el coche y limpiado el trazado, y que acabó, de nuevo, con un piloto contra el muro: el estadounidense Colton Herta.

Clasificación en la que los hispanos no firmaron grandes resultados. El mejor, el argentino Noel León del equipo español Campos Racing, quien finalizó octavo, lo que, al invertirse los diez primeros clasificados de cara a la carrera corta del sábado, le hará salir en tercera posición, con posibilidades de subirse al podio.

A las puertas de esta oportunidad de obtener un buen resultado el sábado se quedaron el mexicano Rafael Villagómez, undécimo, y el español Mari Boya, duodécimo.

Por su parte, el paraguayo Joshua Dürksen finalizó decimoséptimo.

Finalizada la clasificación, en la que el sueco Dino Beganovic firmó el tiempo más rápido, la Fórmula 2 correrá en el nuevo circuito de Madring su carrera corta el sábado desde las 14:15 horas CEST (-2 GMT) y el domingo, desde las 11:25, su carrera principal.