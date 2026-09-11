Rafael Louzán: España tiene que albergar la final del Mundial, no puede ser de otra manera

"Aunque aún no hay ninguna decisión tomada, creo que España es el lugar, porque no puede ser de otra manera. Actualmente, como saben, somos doblemente campeones del mundo (masculino y femenino) y la capacidad organizativa de España para grandes eventos es incuestionable. De ahí que la realidad nos lleve a que no debe haber otro escenario que no sea que España sea sede de la gran final", manifestó Louzán durante un foro organizado en Las Palmas (islas Canarias).

El presidente de la RFEF responde de esta manera a su homólogo de la Federación de Marruecos, Fouzi Lekjaa, que este jueves dio por hecho que el partido que proclamará al campeón del mundo de 2030 se disputará en el estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción.

Louzán atribuyó esas declaraciones a los intereses de Lekjaa como candidato en la campaña electoral que acaba de comenzar en Marruecos y a una supuesta intención de "desviar la atención sobre lo de Ceuta", en alusión a la crisis que vive esa ciudad desde que el 30 y 31 de julio cerca de 80.000 personas entraron en la ciudad desde Marruecos cruzando irregularmente la frontera.

El presidente de la RFEF recordó que la FIFA "ha desmentido" a la Federación de Marruecos, porque no hay "ninguna decisión tomada", y subrayó que España ha dado muchas pruebas de su capacidad organizativa. De hecho, apuntó, este año acogerá la final de la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano de Madrid.

"Yo estoy muy tranquilo, muy seguro de que España tiene que acoger esa gran final, pero al mismo tiempo que digo esto, también digo que debemos fortalecer la candidatura. Si no lo hace, parece que estamos cada día con comentarios, uno para un lado, otros para otro... y hay que fortalecer esta candidatura, que componen tres continentes y seis países", enfatizó.

Además de los tres países organizadores, España, Portugal y Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje a la primera Copa del Mundo, que se disputó en 1930 íntegramente en Montevideo.

"Es compleja, pero es el Mundial del centenario. Tiene que ser un Mundial que deje un legado para la historia", añadió.

Por ello, pidió que las declaraciones del presidente del fútbol marroquí se contextualicen en la campaña electoral que acaba de comenzar en ese país e insistió en que "no se desvíe la atención de lo de Ceuta", ciudad a la que ha expresado todo su cariño.