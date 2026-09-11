Tchouaméni, Pitarch, Endrick y Asencio vuelven a una convocatoria liguera del Real Madrid

Los dos centrocampistas y el delantero ya estuvieron en el banquillo en la victoria por 2-1 frente al Inter de Milán en la Liga de Campeones, y el francés dispuso de diez minutos en sustitución de Trent en la recta final del partido. Ahora, podrían disfrutar de sus primeros minutos en LaLiga esta temporada.

Por su parte, Asencio se reincorporó a los entrenamientos en la sesión del jueves y volvió a participar en la de este viernes, afrontando los últimos pasos de su recuperación después de una lesión muscular que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde finales de julio.

Respecto a la convocatoria de la Liga de Campeones, Mourinho también recupera a los sancionados Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler, que arrastraban expulsiones de la pasada temporada.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Rayo, el portugués dejó caer la posibilidad de rotaciones: "Es un partido que tenemos que ganar, tenemos que ir fuertes, pero obviamente existe un espacio. A lo mejor rotación no es una palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina".

"Recuperamos a Camavinga, a Bernardo y a Arda, ya tenemos un grupo con la fuerza suficiente para poder dar oportunidades a algunas piernas con mucha gasolina y a otros para tener un poquito de reposo, que es importante. Pensamos que es importante que dos o tres jugadores que no jugaron el último partido puedan dar un poco más de energía al grupo", resumió.

Las bajas confirmadas son tres: Rodrygo Goes, con lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; y Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha.

La lista de convocados para el encuentro que se jugará este sábado a las 21.00 horas la forman:

. Defensas: Asencio, Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.