0-0. El Tottenham ni gana ni marca

A Roberto de Zerbi, el hombre al que seguían todas las cámaras tras el encuentro, se le va a empezar a cuestionar seriamente. Su Tottenham no juega a nada y es incapaz de marcar un solo gol este curso. Los únicos tantos han llegado en la Copa de la Liga ante el Charlton Athletic. Contra Brentford, Newcastle United, Nottingham Forest y Everton, el equipo se ha quedado a cero.

Frente al Everton de David Moyes, el equipo hizo ocasiones, algunas de ellas bastante claras, como la que le sacó Jordan Pickford al recién renovado Lucas Bergvall al final del partido, pero este equipo no tiene gol. De hecho se tiene que dar con un canto en los dientes de que no sumó una derrota más.

En un error garrafal de Antonín Kinsky, que le regaló el balón en la frontal a Kiernan Dewsbury-Hall, el mediapunta inglés no fue capaz de acertar a portería pese a que lo tenía todo a favor.

Las mujeres en la grada que portaban una pancarta que rezaba "Por favor, marcad un gol", se fueron con la decepción a casa y las caras entre todos los aficionados que se quedaron unos minutos después del pitido final eran de desolación. Después de dos temporadas tétricas en la Premier, al borde del descenso, esta no pinta mucho mejor.

Los 'Spurs', con dos puntos de doce posibles, son decimoséptimos; el Everton se queda séptimo con seis unidades.