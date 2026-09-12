1-1. Filipe Luis se deja sus primeros puntos

Ya no hay equipos con pleno de victorias en la competición francesa. El Mónaco era hasta ahora el único que había ganado todos los partidos disputados, incluido el que jugó ante el París Saint Germain el pasado fin de semana. Antes había batido al Le Havre y el Marsella.

Sin embargo, se topó con un rival al alza, que, tras caer en la primera fecha goleado por el Marsella, sacó adelante sus siguientes compromisos ante el Lens y el Troyes, y que se adelantó en el marcador en una acción que nació en las botas del exjugador del Sevilla Joaquín Oso.

Un golpe franco lateral ejecutado por el hispanoargentino fue introducido en su propia portería por el senegalés Sadibou Sane, que intentó despejar el centro al área.

Así tomó ventaja el Estrasburgo de Hugo Oliveira, en el minuto 52, pero el Mónaco evitó la derrota veinte más tarde, cuando el alemán Paris Brunner recibió un balón de Lamine Camara y ejecutó un potente disparo, desde veinte metros, que superó al meta danés Filip Jorgensen por una escuadra.

El empate mantiene como líder provisional al Mónaco igualado a puntos con el Stade Rennes, aunque deja la competición sin equipos con pleno de triunfos.