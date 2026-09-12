2-2. Petrovic le cuesta la victoria al Bournemouth

El portero serbio regaló el 2-2 después de que el Bournemouth lograra remontar el 0-1 de Kevin Schade. El alemán cabeceó en el punto de penalti y Petrovic pudo hacer más, pero su mano se dobló ante el remate del delantero.

Los 'Cherries' le dieron la vuelta al marcador, primero con un tanto de Justin Kluivert entre tres jugadores y después con una gran descarga de Evanilson para Marcus Tavernier.

El Bournemouth ya había hecho lo más difícil y tenía la victoria bajo control, pero en una salida de balón, Petrovic se equivocó en la entrega, le regaló la pelota a Schade y el alemán la elevó por encima del portero para hacer el definitivo 2-2.

Los 'bees' son quintos, con seis puntos de doce posibles, mientras que el Bournemouth se queda decimoquinto, con tres unidades.