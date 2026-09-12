3-0. El Dortmund golea y Nmecha firma un doblete

El Dortmund se puso pronto con ventaja, en el minuto 5, con un gol de Fabio Silva, que finiquitó un contragolpe que inició Serhou Guirassy con un pase largo desde su área.

Fabio Silva recibió el balón cerca de la raya central y sacó provecho de que el hombre que lo marcaba, Tjark Scheller, había quedado fuera de combate al tratar de interceptar el pase y tuvo un camino despejado hasta el área, donde definió tras deshacerse con un regate del meta Manuel Noll.

Tras el gol, el Paderborn mantuvo su voluntad ofensiva y dispuso de una gran ocasión para empatar en el minuto 18 en los pies de Curda.

El Dortmund también tuvo oportunidades, entre ellas dos goles anulados a Guirassy por el VAR por fuera de juego y también un remate de Joey Veerman que pegó en un contrario y se desvió hacia la portería, donde Noll tuvo una buena reacción.

Los equipos se fueron al descanso con 1-0 y el partido completamente abierto.

En la segunda parte, el Dortmund logró controlar las acciones durante la mayor parte del tiempo, pero tardó en encontrar el gol de la sentencia.

Guirassy perdió dos mano a mano con Noll, que ofreció una buena colección de paradas, la mejor en el minuto 62. Antes, en el 60, se había lucido también tras un remate de Nwaneri.

El segundo gol del Dortmund tuvo que esperar hasta el minuto 80 y llegó gracias a una buena acción individual de Nmecha que terminó con un fuerte remate dentro del área ante el que Noll nada pudo hacer

Nmecha, que había entrado al campo en el minuto 65, terminó convirtiéndose en la figura del partido y también marcó en el 89 el tercero para el Dortmund con un espectacular remate de chilena a centro de Marcel Sabitzer.

3 - Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck (Bensebaini, 77); Ryerson (Beier, 77), Veerman (Nmecha, 65), Bellinggham, Svensson; Nwaneri (Sabitzer, 65); Guirassy, Fabio Silva (Chukwuemeka, 65)

0 - Paderborn: Noll; Ter Horst, Scheller, Hansen; Curda (Lippmann, 67), Castaneda, Obermair; Ulrich (Duric, 77), Vidovic (Batista Meier, 67); Pieringer, Marino (Tigges, 67).

Goles: 1-0, min 5: Fabio Silva. 2-0, min 80: Nmecha. 3-0, min 89: Nmecha.

Árbitro: Harm Osmers. Amonestó a Ulrich y Bellingham.

Incidencias: partido disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund.