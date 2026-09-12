Diomande se estrena como titular con el Madrid y el Rayo introduce tres cambios en su once

Introduce dos novedades el técnico portugués en la retaguardia de su equipo. En la línea defensiva estarán Carreras, Konaté, Rüdiger y Dumfries. En el centro del campo, Mourinho apuesta por Bernardo y un Valverde intocable para el doble pivote.

Por delante, la mediapunta será para Bellingham; las bandas, para Yan Diomande, en su primer encuentro como titular, y Vinícius; y la punta de ataque, para Kylian Mbappé.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Bernardo, Valverde; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

En el Rayo, Beñat San José opta por dar entrada en la portería al ítalo-indonesio Emil Audero en lugar de Dani Cárdenas.

El extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili y el centrocampista español Gnangoro Bouaré, en lugar de Jorge de Frutos (sancionado por protestar al final del encuentro frente al Racing) y Óscar Valentín, son las otras dos novedades.

El once titular del Rayo lo forman Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Pedro Díaz, Bouaré; Tsitaishvili, Unai López, Álvaro García; y Camello.