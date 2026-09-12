El francés Théophile Naël (Campos Racing) gana primera carrera de la historia en Madring

Dieciséis vueltas de la carrera esprint que contó con escasos adelantamientos más allá de la salida y la primera vuelta. En esta, Naël se impuso al australiano James Wharton, del equipo italiano Prema, quien no pudo defender la 'pole' y acabó cediendo la victoria.

Por su parte, el piloto español Bruno del Pino (VAR), sobrino del expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa, finalizó en cuarta posición, a dos segundos y medio del podio.

Primera carrera de las tres programadas para el último fin de semana de competición de la F3, en la que Ugo Ugochukwu (Campos Racing) quedó noveno y recortó dos puntos al británico Freddie Slater (Trident) en su lucha por el campeonato, quedando con 128 y 141 puntos, respectivamente.